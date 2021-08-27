Украина: Первая лига

Специалист остался недоволен работой арбитров.

Главный тренер Горняка-Спорт Игорь Жабченко прокомментировал работу рефери Игоря Сташука в проигранном матче против Крменя (0:1).

"Я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу?

Квалификации ноль целых, ноль десятых. Поэтому хочется, б***ь, чтобы обратили внимание, б***ь, чтобы таких арбитров не было у нас.

Как можно? Ну честно, это уже, б***ь, черта какая-то, уже просто достало все", — сказал Жабченко.

Наставник Горняка-Спорт остался недоволен решением Сташука поставить пенальти на пятой компенсированной минуте при счете 0:0.

Момент с пенальти на 3:55

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