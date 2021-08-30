Украина: Первая лига

Команда специалиста добыла уверенную победу.

Главный тренер житомирского Полесья Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером шестого тура Первой лиги, сообщает Всеукраинское объединение тренеров.

Команда опытного наставника сумела добыть победу над Альянсом со счетом 3:1 под наблюдением бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в качестве гостя.

Юрий Калитвинцев получил оценку 4,6 за проделанную работу в шестом туре. На данный момент команда занимает пятое место в таблице турнира.

Напомним, экс-тренер Олимпика и молодежной сборной Украины возглавил Полесье в летнее трансферное окно, пригласив в клуб опытных футболистов, поигравших в УПЛ.

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