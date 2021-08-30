Команда специалиста добыла уверенную победу.
Юрий Калитвинцев, ФК Полесье
30 августа 2021, 16:25
Главный тренер житомирского Полесья Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером шестого тура Первой лиги, сообщает Всеукраинское объединение тренеров.
Команда опытного наставника сумела добыть победу над Альянсом со счетом 3:1 под наблюдением бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в качестве гостя.
Юрий Калитвинцев получил оценку 4,6 за проделанную работу в шестом туре. На данный момент команда занимает пятое место в таблице турнира.
Напомним, экс-тренер Олимпика и молодежной сборной Украины возглавил Полесье в летнее трансферное окно, пригласив в клуб опытных футболистов, поигравших в УПЛ.
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