Украинский полузащитник Евгений Морозко продолжит карьеру в Первой лиге.
Евгений Морозко. Фото ФК Полесье
31 августа 2021, 15:02
Полузащитник Колоса Евгений Морозко на правах аренды перебрался в житомирское Полесье, которое выступает в Первой лиге. Информирует клубная пресс-служба
Однако, никакой официальной информации о сроках арендного соглашения не разглашается. Ориентировочно аренда рассчитана до конца сезона 2021/22.
В начале августа Морозко вернулся в общую группу Колоса. Он не играл с декабря 2020 года из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Костышин покинул пост главного тренера Колоса после 0:7 от Динамо.