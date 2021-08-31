Украина: Первая лига

Украинский полузащитник Евгений Морозко продолжит карьеру в Первой лиге.

Полузащитник Колоса Евгений Морозко на правах аренды перебрался в житомирское Полесье, которое выступает в Первой лиге. Информирует клубная пресс-служба

Однако, никакой официальной информации о сроках арендного соглашения не разглашается. Ориентировочно аренда рассчитана до конца сезона 2021/22.

В начале августа Морозко вернулся в общую группу Колоса. Он не играл с декабря 2020 года из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Костышин покинул пост главного тренера Колоса после 0:7 от Динамо.