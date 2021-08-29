Украина

44-летний специалист продолжит работу в структуре клуба из Ковалевки.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба из Ковалевки сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба Колоса.

Андрей Засуха принял отставку 44-летнего специалиста и предложил ему остаться работать в структуре клуба. Костышин в свою очередь принял предложение президента Колоса и остается работать в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера Колоса будет Сергей Кузнецов, который работал помощником Костышина в его тренерском штабе.

Костышин возглавил клуб из Ковалевки в 2014 году и вместе с ним прошел путь от первенства Киевской области до середняка УПЛ, а также участника еврокубков.

Напомним, вчера, 28 августа, в матче шестого тура УПЛ Колос разгромно проиграл киевскому Динамо (0:7).