Украина: Первая лига

Футболист присоединился к донецкому клубу.

Донецкий Олимпик на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Артема Ковбасы.

24-летний украинский хавбек поставил подпись под контрактом, рассчитанным на один год.

Отметим, что в минувшем сезоне Ковбаса выступал за одесский Черноморец, за который в Первой лиге сыграл 24 матча, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.

Большую часть своей карьеры футболист провел в киевской Оболони (74 матча, 7 голов).