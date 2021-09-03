Украинский форвард Ярослав Квасов вынужден искать новое место работы.
Ярослав Квасов. Фото ФК Кривбасс
03 сентября 2021, 14:45
Кривбасс из Кривого Рога, который выступает в Первой лиге, объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Ярославом Квасовым.
Как сообщает пресс-служба, контракт между клубом и футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Примечательно, что Квасов перешел в Кривбасс в зимнее трансферное окно. За это время форвард сумел отметиться тремя голами в 11 официальных матча за команду из Кривого Рога.
Ранее сообщалось, что донецкий Олимпик, который тоже выступает в Первой лиге, усилился форвардом Артемом Ковбасой.