Украина: Первая лига

Украинский форвард Ярослав Квасов вынужден искать новое место работы.

Кривбасс из Кривого Рога, который выступает в Первой лиге, объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Ярославом Квасовым.

Как сообщает пресс-служба, контракт между клубом и футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Примечательно, что Квасов перешел в Кривбасс в зимнее трансферное окно. За это время форвард сумел отметиться тремя голами в 11 официальных матча за команду из Кривого Рога.

Ранее сообщалось, что донецкий Олимпик, который тоже выступает в Первой лиге, усилился форвардом Артемом Ковбасой.