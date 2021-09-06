Украина: Первая лига

Футболист рассказал о переходе в луцкий клуб.

Вратарь луцкой Волыни Владимир Крынский прокомментировал свой переход в перволиговый клуб.

"Команда молодая, но видно коллектив. Об этом свидетельствуют прошлые игры. Впечатления очень хорошие.

Да, не очень приятно возвращаться в первую лигу, но я сюда и пришел, чтобы помочь Волыни вернуться в элиту украинского футбола", — сказал Крынский.

Отметим, что до Волыни страж ворот защищал цвета Ингульца, за который сыграл 11 матчей в УПЛ. Также он играл за донецкий Олимпик и Полтаву.

На данный момент луцкая Волынь занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги.

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