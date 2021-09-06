Украина: Первая лига

Завершились два матча Первой лиги.

В рамках седьмого тура Первой лиги завершились два матча.

Будучи андердогом противостояния Альянс дома сумел переиграть Кривбасс со счетом 2:1. У хозяев забивали Загинайлов и Агапов. За криворожцев отличился Дебелко. Это первое поражение Кривбасса в сезоне.

Альянс - Кривбасс 2:1

Голы: Загинайлов, 5, Агапов, 72 — Дебелко, 77

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Герт (Шмигельський, 77), Писный, Лебеденко (Лучик, 90+2), Поднебенной (Шарай, 64), Ярошенко (Карноза, 64), Агапов, Рогозинский, Загинайлов (Сидоренко, 72).

Кривбасс: Сарнавский, Балан, Зотько, Ловрич, Семенов (Мостовой, 46), Рябов (Гордиенко, 86), Татарков (Щедрый, 86), Пятов (Приходько, 81), Говедарица, Хобленко (Васин, 73), Дебелко.

Киевская Оболонь дома переиграла луцкую Волынь со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет оформил Черний в первом тайме.

Оболонь - Волынь 1:0

Гол: Черний, 26

Оболонь: Литвиненко, Майданевич, Осман, Бородай, Лукьянчук, Мурза (Безуглый, 82), Савченко (Щебетун, 56), Матяж, Мединский, Лобов (Поколетюк, 90+2), Черний (Суханов, 64).

Волынь: Недилько, Войтиховский, Мартынюк (Цюпа, 46), Сасовский, Чернов, Чепелюк (Кучеренко, 57), Сад (Хагназари, 46), Рябов, Янчук (Теслюк, 46), Климец, Кобзарь (Кристин, 76).