Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

В поединке восьмого тура Первой лиги Украины криворожский Кривбасс, являющийся одним из главных фаворитов на повышение в классе по итогам сезона, одержал разгромную победу над Ужгородом (5:0).

Главным героем минувшей встречи можно смело назвать Алексея Хобленко, который записал на свой счет четыре забитых мяча в первом тайме.

Обзор матча:

Кривбасс — Ужгород 5:0

Голы: Алексей Хобленко, 20, 26, 36, 42, Владимир Заименко, 83