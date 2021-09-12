Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.
Кривбасс — Ужгород
12 сентября 2021, 18:59
В поединке восьмого тура Первой лиги Украины криворожский Кривбасс, являющийся одним из главных фаворитов на повышение в классе по итогам сезона, одержал разгромную победу над Ужгородом (5:0).
Главным героем минувшей встречи можно смело назвать Алексея Хобленко, который записал на свой счет четыре забитых мяча в первом тайме.
Обзор матча:
Кривбасс — Ужгород 5:0
Голы: Алексей Хобленко, 20, 26, 36, 42, Владимир Заименко, 83