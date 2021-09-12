Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

В поединке восьмого тура Первой лиги Украины харьковский Металлист, являющийся одним из главных фаворитов на повышение в классе по итогам сезона, одержал разгромную победу над СК Краматорском.

Подопечные Александра Кучера отправили в ворота соперника три безответных мяча, авторами которых стали Поступаленко, Пейшоту и Танчик.

Обзор матча:



Краматорск — Металлист 0:3

Голы: Поступаленко, 42, Пейшоту, 60 (пен.), Танчик, 70

Удаление: Руслан Зубков, 59 (Краматорск).