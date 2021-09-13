Украина: Первая лига

Полузащитник Металлиста Антон Поступаленко высказался о победном матче против Краматорска.

Харьковский Металлист одержал разгромную победу над Краматорском в рамках восьмого тура Первой Лиги в выездном поединке (3:0)

Полузащитник харьковчан Антон Поступаленко, который отметился голом в данном поединке, подвел итоги встречи, рассказав о тренерских наставлениях до игры.

Двоякие впечатления, на самом деле. Хорошо, что забил, но хотелось бы чуть-чуть улучшить игру. И тренер намекал, что мы на тренировках делаем определенные упражнения, но слабо воплощаем.

Поздравили с голом в раздевалке? - Больше на поле. Когда все обнялись, кричали, то говорили, ну, не спасибо, но молодец, и там поздравили. В раздевалке просто сказали, что надо еще увеличить темп и забить два, три и больше.

Атмосфера? - Все супер, как всегда. Спасибо болельщикам, всегда приятно играть при таких полных трибунах. Постараемся радовать их своей лучшей игрой, – сказал Поступаленко в интервью клубной пресс-службе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Краматорск — Металлист.

Напомним, Металлист единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после восьми сыгранных матчей, имея в своем активе 24 турнирных пункта.