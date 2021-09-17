Украина: Первая лига

Внутри клуба случилась эпидемия заражения COVID-19.

В рамках 9 и 10 туров Первой Лиги Краматорск должен был на выезде сыграть с Оболонью и дома принимать Волынь.

Руководство клуба обратилось к руководителям ПФЛ с просьбой перенести эти два поединка. Клубы сами должны установить новую дату.

Все дело в том, что внутри коллектива произошла эпидемия коронавируса. 16 футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.

Отметим, что после восьми сыгранных туров Краматорск занимает шестое место в турнирной таблице с 12 очками в своем активе.

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