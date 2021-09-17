Украина: Первая лига

Завершились два поединка 9 тура.

В рамках девятого тура Первой лиги завершились девять поединков.

В первом матче Альянс в домашних стенах разгромил Горняк-Спорт со счетом 4:0. Голы за команду из Липовой Долины забивали Ярошенко, Загинайлов, Агапов и Шмигельский.

Альянс — Горняк-Спорт 4:0

Голы: Ярошенко, 13, Загинайлов, 56, Агапов, 67, Шмигельский, 82

Альянс: Важинский, Агапов, Герт, Загинайлов, Лебеденко, Неплях, Осадчий, Пиднебенный, Писный, Рогозинский, Ярошенко

Горняк-Спорт: Климов, Кравчук, Мильченко, Паламар, Понедельник, Романов, Твердохлеб, Цвиренко, Чуев, Шинкаренко, Яворский

Металлист в Харькове не сумел переиграть Полесье. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 10 минуте Гитченко вывел житомирскую команду вперед. Однако харьковчане отыгрались под конец матча усилиями Демченко.

Металлист — Полесье 1:1

Голы: Демченко, 79 — Гитченко, 10

Металлист: Рыбка, Горбунов, Мизюк, Подлепенец, Романюк, Сарапий, Танковский, Танчик, Федорив, Фомин

Полесье: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Гицук, Козак, Морозко, Нестеров, Огиря, Сахневич, Чайковский, Шастал