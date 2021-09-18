Украина: Первая лига

Состоялся очередной поединок девятого тура Первой лиги Украины.

Волынь в заключительном матче игрового дня в Первой лиге Украины в рамках девятого тура минимально обыграла ВПК-Агро из Вишневого со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма, а его автором стал Богдан Кобзар.

После девяти игр у Волыни 13 очков и шестое место в турнирной таблице Первой лиги, а у ВПК-Агро шесть баллов и 14-я строчка.

Волынь — ВПК-Агро 1:0

Гол: Кобзар, 25.

Волынь: Недилько, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Цюпа, Рябов, Кучеренко, Клымец, Ляшенко, Хагназари (Сад, 90+2), Кобзар (Квасов, 73).

ВПК-Агро: Бабичин, Е. Шевченко, Зозуля, Пашаев, Висенте, Дудюк, Лёпа (Литвиненко, 80), Коберидзе, Жунио, Будняк (Наполов, 90+1), Колесник (Сухарь, 46).

Предупреждения: Кобзар, Ляшенко — Коберидзе.