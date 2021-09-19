Украина: Первая лига

Состоялись очередные поединки девятого тура Первой лиги Украины.

Завершились очередные поединки в рамках девятого тура Первой лиги Украины.

В первом матче хмельницкое Подолье на своем поле разгромило приехавший в гости Кремень из Кременчуга, забив в ворота гостей четыре мяча. Авторами точных ударов в составе хозяев стали Прихна и Савошко, а Карпенко оформил дубль. У гостей единственный гол забил Панчишин.

Подолье - Кремень 4:1

Голы: Карпенко, 54, 74 Прихна, 64, Савошко, 78 — Панчишин, 62.

Подолье: Кучеренко, Морговский, Веремиенко, Пернацкий, Корохов, Цыбульник, Прихна (Прилепа, 84), Мораренко (Каверин, 81), Островский (Ващичин, 75), Савошко (Панасенков, 88), Карпенко (Коваль, 75).

Кремень: Мирный, Белоусов, Головко, Курелех, Орел, Панчишин, Сейтхалилов (Навроцкий, 81), Бычков (Билоус, 85), Кошман (Аверьянов, 85), Бойко, Галата.

Предупреждения: Мораренко, Веремиенко, Прихна — Сейтхалилов.

Во второй встрече донецкий Олимпик в гостях разобрался с Агробизнесом, забив в ворота хозяева два безответных мяча, авторами которых стал Прядун, оформивший дубль.

Агробизнес - Олимпик 0:2

Голы: Прядун, 51, 90.

Агробизнес: Мозиль, Синица (Когут, 60), Курило, Слотюк, Нагорный, Вербный, Думанюк (Гудзинский, 31), Груша, Бойчук, И. Когут (Емаев, 79), Петров (Семенец, 60).

Олимпик: Рыбак, Карвацкий (Мудрик, 90), Новиков, Яловенко (Кириенко, 72), Прядун, Дмитренко, Ковбаса (Семчук, 56), Билый, Цурупин, Стрижак (Глущук, 79), Гбамбл (Заричнюк, 79).