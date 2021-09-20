Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

В поединке девятого тура Первой лиги Украины Ужгород встретился с тернопольской Нивой и потерпел поражение.

Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Сергей Кисленко и Андрей Зинь, чего Ниве из Тернополя оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Обзор матча:

Ужгород — Нива Тернополь 0:2

Голы: Кисленко, 66, Зинь, 69