Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.
Ужгород - Нива Тернополь, фото Ужгород
20 сентября 2021, 22:57
В поединке девятого тура Первой лиги Украины Ужгород встретился с тернопольской Нивой и потерпел поражение.
Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Сергей Кисленко и Андрей Зинь, чего Ниве из Тернополя оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.
Обзор матча:
Ужгород — Нива Тернополь 0:2
Голы: Кисленко, 66, Зинь, 69