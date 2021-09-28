Украина: Первая лига

Конфликт клубов набирает обороты.

Кривбасс принимал Металлист в рамках 10-го тура Первой лиги Украины. Игра завершилась уверенной победой харьковчан — 5:0. Вскоре после матча на офиицальном сайте Металлиста появилось заявление генерального директор клуба Ворошилова, в котором функционер осудил якобы решение Кривбасса "запереть болельщиков нашей команды в клетку, чем клуб продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности".

Теперь с официальным заявлением выступил Кривбасс:

"ФК Кривбас відверто здивований заявою генерального директора ФК Металіст Олександра Ворошилова, яка з’явилася на офіційному сайті харківського клубу, про нібито обурливі умови перебування їх вболівальників на стадіоні Гірник на матчі 10 туру Першої ліги ПФЛ, та вважає за необхідне висказати свою думку щодо тих подій.

20 вересня Кривбас отримав офіційного листа від Металіста за підписом того ж самого генерального директора харків’ян Олександра Ворошилова, де будо вказано, що клуб не організовує виїзд вболівальників на матч між командами 26 вересня.

Таким чином, ФК Кривбас згідно з регламентом змагань у Першій лізі, мав право не допускати на стадіон вболівальників Металіста, які могли прибути на матч самостійно. Тим паче наш клуб мав негативний досвід минулого сезону, коли неорганізовані вболівальники МФК Металург зламали огорожу та намагалися зірвати гру. В цей час офіційни представники запорізького клубу повністю зняли з себе відповідальність за своїх ультрас.

В п’ятниця після отримання інформації від самих ультрас про намір близько 200 харківських вболівальників приїхати до Кривого Рогу, враховуючи давні дружні стосунки між активними фанатами клубу, ФК Кривбас після консультацій з ПФЛ та правоохоронними органами самостійно вирішив розв'язати проблему та прийняв рішення допустити їх на стадіон.

ФК Кривбас очікував аншлаг на матчі, тому за добу до гри гостьовий сектор було збільшено у три рази саме для прийдешнього матчу. Але варто зауважити, що ця трибуна була змонтована ще в серпні 2021 року з-за реконструкції старої трибуни, а не спеціально перед візитом вболівальників з Харкова. І вже наступного дня ця трибуна частково демонтована для встановлення на цьому місці башти освітлення в рамках реконструкції стадіону Гірник.

У день гри на передматчевій нараді офіційні представники ФК Металіста ще раз наголосили, що вони КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ допуску їх вболівальників на стадіон, та заявили, що не будуть нести відповідальність за присутніх на матчі ультрас.

Перед грою представники фанів з Харкова мали можливість ознайомитися з трибуною, і в них не виникло жодних запитань або заперечень щодо умов перебування на місцях для гостей. Вони без перешкод потрапили на гостьову трибуну і розвісили за допомогою робітників стадіону банери, а також весь матч були в діалозі з керівництвом клубу.

До речи, хочемо звернути увагу керівництва ФК Металіст, що після того, як керівництво ФК Кривбас взяло на себе відповідальність за харківських вболівальників штраф за ті фаєри, які палили ультрас Металіста під час матчу, згідно регламенту буде платити саме наш клуб.

Після гри представники вболівальників з Харкова подякували керівництву ФК Кривбас за допомогу та ввічливе ставлення, та пообіцяли донести свою точку зору на заяву ФК Металіст до керівництва свого клуба. Цікаво, що генеральний директор харків’ян, який підписав дану заяву, навіть не був присутній на матчі у Кривому Розі.

Стосовно "порушення етики, моралі та прав вільних громадян" та порівняння гостьової трибуни з "концтабором" хочемо зауважити наступне. Гостьові трибуни з огорожею є майже на всіх стадіонах країни та світу. Має таку трибуну з триметровим парканом і ОСК Металіст. Але з-за масштабів стадіону у Харкові він не такий помітний, як на стадіоні Гірник, і ніхто з керівництва харків’ян не переймається тим, що гості їх клубу знаходяться у "клітці".

ФК Кривбас завжди висловлює свою повагу до суперників та їх вболівальників, тому ми проти навішування ярликів та безглуздих обвинувачень, особливо коли це робиться поза очі, вже після матчу та після запевнень про жодні зауваження щодо умов перебування на стадіоні у Кривому Розі.

ФК Металіст у неділю заслужено переміг, але це не дає право ставитися до ФК Кривбас із зневагою та безпідставно звинувачувати в неповажному ставленні до вболівальників клуб та його керівництво.

Также клуб опубликовал несколько фото, демонстрируя ограничения в гостевых секторах на других стадионах.

Видеообзор матча Кривбасс — Металлист можно посмотреть здесь.