Украина: Первая лига

Украинский специалист объяснил свое увольнение.

Тернопольская Нива накануне объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Климовским.

49-летний специалист объяснил причину ухода из тернопольской команды.

"Руководство хотело большего. Может, у меня не получилось. Мы поговорили, руководство хочет выйти в УПЛ. На данный момент, мое мнение, что это практически невозможно".

"Мы поговорили с президентом утром – он мне высказал свое мнение, я ему свое по поводу поражения в матче с Прикарпатьем. Он сказал, что дает мне потренировать команду и после этого принять решение касательно моего будущего. Я принял решение, что ухожу", — заявил Климовский в программе Футбол NEWS.

На данный момент Нива Тернополь занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 15 очков в 10 турах.

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