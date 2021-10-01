Украина: Первая лига

Завершились матчи Первой лиги.

В рамках 11 тура Первой лиги завершились три поединка.

ВПК-Агро дома переиграл Краматорск со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Будняк в середине второго тайма.

ВПК-Агро — Краматорск 1:0

Гол: Будняк, 66

Олимпик в Хмельницком с минимальным счетом обыграл местное Подолье (0:1). Гол Литовченко на 90+6 минуте определил судьбу матча.

Подолье — Олимпик 0:1

Гол: Литовченко, 90+6

Оболонь дома сыграла вничью против Кривбасса (0:0). На 69 минуте Безуглый оставил хозяев вдесятером, но, несмотря на удаление, Оболонь сумела сохранить счет.

Оболонь — Кривбасс 0:0