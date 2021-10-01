Завершились матчи Первой лиги.
ФК Кривбасс
01 октября 2021, 19:39
В рамках 11 тура Первой лиги завершились три поединка.
ВПК-Агро дома переиграл Краматорск со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Будняк в середине второго тайма.
ВПК-Агро — Краматорск 1:0
Гол: Будняк, 66
Олимпик в Хмельницком с минимальным счетом обыграл местное Подолье (0:1). Гол Литовченко на 90+6 минуте определил судьбу матча.
Подолье — Олимпик 0:1
Гол: Литовченко, 90+6
Оболонь дома сыграла вничью против Кривбасса (0:0). На 69 минуте Безуглый оставил хозяев вдесятером, но, несмотря на удаление, Оболонь сумела сохранить счет.
Оболонь — Кривбасс 0:0