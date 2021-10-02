Украина: Первая лига

Украинский специалист год провел вне работы на тренерском посту.

После официального объявления о завершении сотрудничества с Геннадием Приходько, криворожский Кривбасс остался без главного тренера перед игрой против Оболони на выезде в рамках 11-го тура украинской Первой лиги.

Однако, уже непосредственно после ничейного исхода противостояния в Киеве (0:0), коллектив из Кривого Рога узнал имя своего нового наставника.

42-летний украинский специалист Александр Бабич, известный по своей работе в аналогичной должности в одесском Черноморце (2017) и Мариуполе (2017 — 2020), возглавил коллектив, который уже три матча кряду не может победить в рамках Первой лиги.

В тренерский штаб украинского специалиста также вошли Александр Лавренцов, Владимир Белаков и Артем Филимонов на должностях ассистентов, а также Александр Малахов, который будет отвечать за аналитическую работу.

Дебютный поединок Бабича во главе Кривбасса состоится уже 6 октября, когда его новый клуб сыграет против луцкой Волыни у себя дома.