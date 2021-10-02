Подопечные Блавацкого победили впервые за 11 туров.
Фото: ФК Ужгород
02 октября 2021, 15:50
11 тур Первой лиги принес долгожданную победу Ужгороду.
Подопечные Богдана Блавацкого усилиями Гайдучика и Ряшко добыли комфортную победу над Кременем. Таким образом, закарпатская команда набирает 5 очков за 11 туров, оставаясь на дне турнирной таблицы.
Ужгород - Кремень 2:0
Голы: Гайдучик (64), Ряшко (83 — пенальти)
ФК Ужгород: Готра, Савошко, Допилка (6 Выскребенцев, 40), Сартина, 27 Чушенко, 7 Ряшко, Дуран, Аксенов, Гайдучик, Хомченко (Тищук, 86)
Запасные: Ющишин, Славик, Пиняшко, Ференцик, Федак, Мердеев.
Кремень: Старченко, Белоусов, Головко, Орел, Панчишин, Аверьянов (Сейтхалилов, 72), Бычков (Галоян, 69), Мурашов (Навроцкий, 85), Бойко, Галата
Запасные: Мирный, Молько, Курелех, Товкач, Белоус.
Предупреждения: Ефименко — Панчишин, Головко .