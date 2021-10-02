11 тур Первой лиги принес долгожданную победу Ужгороду.

Подопечные Богдана Блавацкого усилиями Гайдучика и Ряшко добыли комфортную победу над Кременем. Таким образом, закарпатская команда набирает 5 очков за 11 туров, оставаясь на дне турнирной таблицы.

Ужгород - Кремень 2:0

Голы: Гайдучик (64), Ряшко (83 — пенальти)

ФК Ужгород: Готра, Савошко, Допилка (6 Выскребенцев, 40), Сартина, 27 Чушенко, 7 Ряшко, Дуран, Аксенов, Гайдучик, Хомченко (Тищук, 86)

Запасные: Ющишин, Славик, Пиняшко, Ференцик, Федак, Мердеев.

Кремень: Старченко, Белоусов, Головко, Орел, Панчишин, Аверьянов (Сейтхалилов, 72), Бычков (Галоян, 69), Мурашов (Навроцкий, 85), Бойко, Галата 

Запасные: Мирный, Молько, Курелех, Товкач, Белоус.

Предупреждения: Ефименко  — Панчишин, Головко .