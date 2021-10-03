Украина: Первая лига

Состоялись заключительные матчи 11-го тура Первой лиги Украины.

Завершились заключительные поединки одиннадцатого тура Первой лиги Украины.

В первой игре Альянс из Липовой Долины на своем поле одержал победу над Агробизнесом из Волчанска со счетом 3:2. Победу хозяевам принес оформленный дубль Агапова и гол Шарая, который открыл счет в матче. У гостей забитыми мячами отметились Семенец и Сеница.

Альянс — Агробизнес 3:2

Голы: Шарай, 18, Агапов, 65, 84 – Семенец, 73, Сеница, 87

Альянс: Важинский, Рогозинский, Неплях (Осадчий, 84), Пикуль, Писный, Лебеденко (Шмигельский, 71), Поднебенной (Карноза, 61), Ярошенко (Лучик, 61), Шарай, Загинайлов (Сидоренко, 80), Агапов.

Агробизнес: Мозиль, Курило, Юхимович, Бойчук, Карась, Нагорный, Вербный, Семенюк (Сеница, 46), Черненко, Груша (Петров, 21), Захаркив (Семенец, 46).

Во второй игре Горняк-Спорт в гостях минимально обыграл Прикарпатье со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит на 55 минуте, а его автором стал Ямполь, реализовавший пенальти.

Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1

Гол: Ямполь, 55 (с пенальти).

Прикарпатье: Пицан, Лень, Пыско, Квасный (Дитко, 83), Матушевский, Семотюк (Толочко, 75), Цюцюра (Кузьмин, 46), Сондей, Воробчак, Волошинович (Сикач, 75), Барчук.

Горняк-Спорт: Клищук, Шинкаренко, Цвиренко, Кравчук, Чуев, Ямполь (Кулаковский, 73), Паламар, Яворский (Кожевников, 90+3), Романов (Твердохлеб, 65), Понедельник, Жуниор Клебер (Семка, 69).

Предупреждения: Семотюк — Жуниор Клебер, Клищук, Чуев.