Украина: Первая лига

Завершился матч Первой Лиги Украины.

В 12 туре Первой Лиги Горняк-Спорт принимал на своем поле харьковский Металлист.

Команды сумели по разу отличиться в каждом из таймов: сперва великолепный гол записал на свой счет Твердохлиб, а Металлист отыгрался в середине второго тайма усилиями Пейшото.

Конец матча прошел под шквал атак харьковчан, однако за оставшееся время команды так и не смогли изменить счет.

Таким образом, Металлист второй раз в сезоне теряет очки, также сыграв с Полесьем 1:1, и продолжает лидировать в Первой Лиге, имея 32 очка в своем активе.

Горняк-Спорт остается на 13 позиции с 12 очками.

Горняк-Спорт — Металлист 1:1

Голы: Твердохлиб, 34 — Пейшото, 73

Горняк-Спорт (стартовый состав): Климов — Цвиренко, Чуев, Кулаковский, Сафихаров — Семка, Черныш, Жуниор, Мильченко — Кожевников, Твердохлиб.

Металлист (стартовый состав): Рыбка — Мизюк, Шопин, Порох — Поступаленко, Сарапий, Горбунов, Танковский — Пейшото, Харрис.