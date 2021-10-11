Украина: Первая лига

Нападающий харьковского клуба рассказал об адаптации в Украине.

Английский нападающий Металлиста Кадим Харрис рассказал о своей адаптации в Украине.

Форвард считает, что англичане не едут в наш чемпионат из-за узкого мышления.

"Многие англичане очень узко мыслят. Они не любят куда-то ехать, к тому же английские футболисты считают свой чемпионат лучше всех. Для меня же это эксперимент и надеюсь, что мой опыт изменит мысли многих моих соотечественников",- надеется 28-летний футболист.

Также Харрис рассказал, видит ли он свое дальнейшее будущее в составе Металлиста.

"Мой контракт был подписан на год, ведь мне нужно было время на адаптацию, нужно было понять, подходит ли мне эта страна. Теперь же я не вижу причин не продлить действующее соглашение. В Украине и Металлисте меня все устраивает",- заявил нападающий Youtube-каналу Бомбардир.

В текущем сезоне Харрис сыграл 4 матча во всех турнирах за Металлист, в которых забил 2 мяча.