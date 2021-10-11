Харьковчане добыли три очка в домашнем поединке.
Металлист в рамках поединка 13 тура Первой лиги чемпионата Украины принимал на своем поле Кремень.
Харьковчане смогли распечатать ворота соперника лишь в начале второй половины игры усилиями Пейшото.
После этого соперник остался в меньшинстве, а Металлист забил еще три гола — взятия ворот на свой счет записали Пейшото, Риаскос, Банада.
Металлист - Кремень 4:0
Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76
Металлист (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Горбунов, Демченко, Танковский, Харрис, Подлепенец, Танчик, Пейшото
Кремень (стартовый состав): Мырный, Белоусов, Головко, Курелех (к), Бычков, В.Сидоренко, Сейтхалилов, Кошман, Мурашов, Бойко, Навроцкий.