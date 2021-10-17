Украина: Первая лига

Специалист раскритиковал работу арбитров.

Главный тренер Краматорска Алексей Городов прокомментировал поражение от Кривбасса (3:0), и зацепил работу арбитров в поединке.

"Впечатления негативные – мы сегодня играли 11 против 14, и эти 3 человека мешали играть в футбол. Тяжело, Кривбасс – хорошая команда, играй мы 11 на 11, было бы интересней.

С такими командами, как Кривбасс, Металлист ребятам хочется себя проявить, и когда один человек ломает все... У нас 5 тысяч гривен премиальные. Каждый ломается, бьется за деньги, чтобы семью прокормить, а один человек приезжает и в одну калитку...

В мои года не было камер, а сейчас есть ютубы, камеры, а люди не боятся ничего. Мне дико и неприятно за наш футбол", — сказал Городов.

Отметим, что главным арбитром поединка Кривбасс — Краматорск был Ярослав Козик.

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