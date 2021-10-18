Украина: Первая лига

Харьковский клуб сенсационно уступил аутсайдеру.

В рамках 14-го тура Первой лиги Украины харьковский Металлист отправился в гости к Агробизнесу, где потерпел первое поражение в текущем сезоне.

Лидер второго по силе дивизиона страны пропустил от Агробизнеса два мяча в первом тайме. И несмотря на то, что подопечным Александра Кучера удалось отыграть один мяч, избежать поражения от аутсайдера после перерыва им в итоге так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу клуба из Хмельницкой области со счетом 2:1. За Агробизнес забитыми мячами отметились Черненко и Бойчук, а за Металлист — Мизюк.

Агробизнес - Металлист 2:1

Голы: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 11

Агробизнес: Мозиль – Бойчук, Курило, Карась, Юхимович, И. Когут – Вербный, Думанюк (Петров, 70) – Черненко (Гудзинский, 90+4), Синица (Емаев, 88), Груша (Нагорный, 86).

Металлист: Рыбка – Горбунов, Порох, Мизюк, Романюк (Фомин, 81) – Танковский (Банада, 62), Сарапий – Матурин-Харрис (Балули, 62), Демченко (Подлепенец, 51), Танчик (Риаскос Валенсия, 70) – Пейшоту.