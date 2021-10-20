Украина: Первая лига

Состоялись перенесенные поединки Первой лиги Украины.

Завершились два перенесенных поединка Первой лиги Украины, в которых было на что посмотреть.

В первой перенесенной игре 10-го тура донецкий Олимпик в Чернигове одержал минимальную победу над ВПК-Агро со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит на 92-й минуте, а его автором стал Максим Литовченко.

После 13 игр у Олимпика 20 очков и пятое место в турнирной таблице Первой лиги, а у ВПК-Агро 10 баллов и 15-я строчка.

Олимпик - ВПК-Агро 1:0

Гол: Литовченко, 90+2.

Олимпик: Шеремета, Дмитренко, Трубочкин, Белый, Карвацкий, Новиков, Глущук (Шевченко, 90), Семчук (Ковбаса, 66), Кириенко (Яловенко, 45), Гбамбл (Литовченко, 88), Прядун.

ВПК-Агро: Махновский, Пашаев, Тарадуда, Палюх, Е.Шевченко, Косовский, Висенте, Жезус, Лепа (Наполов, 74), Будняк (Сухар, 88), Яровенко.

Во второй игре девятого тура столичная Оболонь на своем поле минимально уступила приехавшему в гости Краматорску со счетом 0:1. Победный гол гости забили на 67-й минуте поединка, а его автором стал Вадим Витенчук.

После 13 игр у Оболони 24 очка и четвертая строчка в турнирной таблице, а у Краматорска 15 баллов и 12-я строчка.

Оболонь — Краматорск 0:1

Гол: Витенчук, 67.

Оболонь: Литвиненко, Безуглый, Лукьянчук, Бородай, Осман, Матяж, Лобов (Мате, 72), Мединский, Слободян (Щебетун, 57), Мурза (Прокопенко, 66), Черний (Олейник, 79).

Краматорск: Поспелов, Сухаров, Медведев, Агапов, К.Прокопчук, Шушко, Витенчук, Ндукве (Даудов, 61), Сеницкий, Дорошенко, Коробка (Гуничев, 86 (Блажко, 90+2)).

Предупреждение: Бородай.