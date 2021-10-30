Украина: Первая лига

Состоялись очередные поединки 16 тура Первой лиги Украины.

Завершились очередные поединки шестнадцатого тура Первой лиги Украины.

В первой встрече криворожский Кривбасс в гостях уверенно обыграл донецкий Олимпик со счетом 2:0. В составе команды из Кривого Рога результативными ударами отметились Рябов и Щедрый.

После 16 игр Кривбасс набрал 34 очка и находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, а у Олимпика 23 балла после 15 встреч и шестая строчка.

Олимпик — Кривбасс 0:2

Голы: Рябов, 27, Щедрый, 87.

Олимпик: Шеремета, Семчук (Ходаковский, 85), Цурупин (Шевченко, 85), Яловенко (Кириенко, 77), Прядун, Дмитренко, Ковбаса (Гбамбл, 57), Глущук (Стрижак, 71), Ходуля, Новиков, Трубочкин.

Кривбасс: Сарнавский, Рябов (Балан, 64), Заименко, Яровой (Гордиенко, 46), Хобленко (Полонский, 90+3), Татарков, Мостовой, Дебелко (Илич, 75), Васин (Пятов, 84), Шедрый, Семенов.

Предупреждения: Прядун, Дмитренко, Глущук, Шевченко — Яровой.

В еще одном поединке Прикарпатье на своем поле уверенно обыграло Ужгород со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Сондей и Волошинович, который оформил дубль. У гостей единственным результативным ударом отметился Хомченко.

После 16 игр у Прикарпатья 25 очков и пятое место в турнирной таблице, а у Ужгорода девять баллов и последняя строчка.

Прикарпатье - Ужгород 3:1

Голы: Волошинович, 44, 53, Сондей, 71 — Хомченко, 18.

Прикарпатье: Пицан, Француз, Матушевский, Квасный, Лэнь (Мащенко, 92), Семотюк, Сондей (Геник, 76), Волошинович (Дитко, 87), Воробчак, Цюцюра (Кузьмин, 66), Барчук (Горбаченко, 77).

Ужгород: Готра, Савошко, Допилка, Сартина (Федак, 32), Аксенов, Вискребенцев, Дуран (Машталир, 42), Ряшко, Пыняшко (Ференцик, 60), Гайдучик, Хомченко.

Предупреждения: Цюцюра — Дуран, Федак.