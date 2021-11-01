Харьковчане добыли победу в домашней игре.
Металлист
01 ноября 2021, 20:32
В рамках 16 тура Первой Лиги харьковский Металлист дома сумел переиграть Альянс со счетом 2:0.
Оба гола были забиты уже в концовке поединка. На 74 минуте Евгений Подлепенец счет открыл, а уже через десять минут хавбек оформил дубль.
Металлист - Альянс 2:0
Голы: Подлепенец, 74, 84
Металлист: Рыбка, Горбунов (Подлепенец, 46), Романюк, Мизюк, Порох, Демченко (Сарапий, 46), Танчик, Балули (Поступаленко, 87), Танковский (банада, 66), Пейшото, Харрис (Фомин, 62).
Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Поднебенный, К.Ярошенко (Карноза, 80), Шарай, Агапов, Загинайлов (Сидоренко, 80).
Предупреждения: Пейшото, Ярошенко, Лебеденко, Неплях, Агапов.