Украина: Первая лига

Харьковчане добыли победу в домашней игре.

В рамках 16 тура Первой Лиги харьковский Металлист дома сумел переиграть Альянс со счетом 2:0.

Оба гола были забиты уже в концовке поединка. На 74 минуте Евгений Подлепенец счет открыл, а уже через десять минут хавбек оформил дубль.

Металлист - Альянс 2:0

Голы: Подлепенец, 74, 84

Металлист: Рыбка, Горбунов (Подлепенец, 46), Романюк, Мизюк, Порох, Демченко (Сарапий, 46), Танчик, Балули (Поступаленко, 87), Танковский (банада, 66), Пейшото, Харрис (Фомин, 62).

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Поднебенный, К.Ярошенко (Карноза, 80), Шарай, Агапов, Загинайлов (Сидоренко, 80).

Предупреждения: Пейшото, Ярошенко, Лебеденко, Неплях, Агапов.