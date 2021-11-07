Украина: Первая лига

Завершились два поединка Первой лиги Украины.

В поединке 17-го тура Первой лиги Украины Горняк-Спорт принимал на своем поле житомирское Полесье.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Мильченко на 70-й минуте встрече, который принес в актив Горняка-Спорт первую домашнюю победу в текущем сезоне.

Горняк-Спорт — Полесье 1:0

Гол: Мильченко, 70

В другом матче Первой лиги Металлист, который является лидером турнирной таблицы, отправился в гости к Ужгороду.

Подопечные Александра Кучера отправили в ворота соперника два безответных мяча, записав в свой актив очередную победу.

Ужгород — Металлист 0:2

Голы: Балули, 39, Демченко, 73