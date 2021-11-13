Украина: Первая лига

Завершились матчи Первой Лиги Украины.

В субботней программе 18-го тура Первой Лиги Украины завершились три поединка.

Металлист в родных стенах уверенно переиграл Прикарпатье. Харьковский клуб в первом тайме отправил 2 мяча в ворота подопечных Рыпана, чем значительно облегчил себе задачу на вторую половину встречи.

Благодаря этой победе Металлист продолжает победное шествие на пути к УПЛ, как минимум на время опережая Кривбасс на 10 очков.

Металлист - Прикарпатье 4:0

Голы: Риакос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62

Металлист (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули, Танчик, Риаскос, Пейшото

Прикарпатье (стартовый состав): Пицан, Воробчак, Лень, Матушевский, Пастух, Рудюк, Семотюк, Сондей, Француз, Цюцюра, Барчук

Во еще одном поединке игрового дня Полесье принимало на своем поле Кремень. Первым отличился Шастал — экс-футболист Александрии удачно сыграл на добивании после своего же удара.

На 26-й минуте рефери матча поставил довольно спорный пенальти в ворота команды из Кременчуга за падение Чередниченко. На повторе отчетливо видно, что контакта Сейтхалилова с ногой футболиста хозяев не было, однако решения принято — счет стал 2:0.

Полесье - Кремень 2:0

Голы: Шастал, 20, Грицук, 26 (пен).

В еще одном матче тура ВПК-Агро минимально обыграло Подолье. Единственный мяч в игре забил Литвиненко в середине второго тайма.

ВПК-Агро — Подолье 1:0

Гол: Литвиненко, 65.