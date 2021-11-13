Завершились матчи Первой Лиги Украины.
металлист - прикарпатья, фк металлист
13 ноября 2021, 20:29
В субботней программе 18-го тура Первой Лиги Украины завершились три поединка.
Металлист в родных стенах уверенно переиграл Прикарпатье. Харьковский клуб в первом тайме отправил 2 мяча в ворота подопечных Рыпана, чем значительно облегчил себе задачу на вторую половину встречи.
Благодаря этой победе Металлист продолжает победное шествие на пути к УПЛ, как минимум на время опережая Кривбасс на 10 очков.
Металлист - Прикарпатье 4:0
Голы: Риакос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62
Металлист (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули, Танчик, Риаскос, Пейшото
Прикарпатье (стартовый состав): Пицан, Воробчак, Лень, Матушевский, Пастух, Рудюк, Семотюк, Сондей, Француз, Цюцюра, Барчук
Во еще одном поединке игрового дня Полесье принимало на своем поле Кремень. Первым отличился Шастал — экс-футболист Александрии удачно сыграл на добивании после своего же удара.
На 26-й минуте рефери матча поставил довольно спорный пенальти в ворота команды из Кременчуга за падение Чередниченко. На повторе отчетливо видно, что контакта Сейтхалилова с ногой футболиста хозяев не было, однако решения принято — счет стал 2:0.
Полесье - Кремень 2:0
Голы: Шастал, 20, Грицук, 26 (пен).
В еще одном матче тура ВПК-Агро минимально обыграло Подолье. Единственный мяч в игре забил Литвиненко в середине второго тайма.
ВПК-Агро — Подолье 1:0
Гол: Литвиненко, 65.