Украина: Первая лига

Президент Металлиста представил публике очередного новичка команды.

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский представил публике очередного новичка команды Паулиньо Бойя.

Ярославский заметил, что продолжает выполнять обещание, привозя в Украины топ-футболистов.

"Я обещал болельщикам, что у нас будут играть игроки высочайшего уровня и продолжаю выполнять обещание. Паулиньо – это суперигрок, суперчеловек.

Надеюсь, что он принесет Харькову и Металлисту много положительных эмоций, забьет множество красивых мячей за нашу команду", — приводит слова президента харьковчан официальный сайт клуба.

Сам футболист также прокомментировал свой переход восторженными эмоциями.

"Меня переполняет гордость. Я уже несколько дней нахожусь в Харькове и восхищен этим городом, аэропортом, стадионом и отелем. А теперь я рядом с болельщиками моего нового клуба и меня переполняют невероятные эмоции. Я счастлив, что нахожусь сейчас именно здесь", — не скрывал эмоций Паулиньо.

Презентация футболиста состоялась во время поединка Металлист — Прикарпатье, в котором харьковский клуб одержал убедительную победу.