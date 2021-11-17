Украина: Первая лига

Команда Калитвинцева добыла важную победу.

В рамках перенесенного из-за COVID-19 матча 12 тура УПЛ житомирское Полесье оказалось сильнее ВПК-Агро со счетом 3:1.

Хозяева не оставили шансов гостям в первом тайме, отправив в их ворота три мяча. Забивали Гитченко, Шастал и Козак. Во втором тайме гости один мяч отквитали усилиями Кулиша, который реализовал 11-метровый удар.

Полесье - ВПК-Агро 2:0

Голы: Гитченко, 9, Шастал, 29, Козак, 44 — Кулиш, 85

Полесье: Махарадзе, Акубардия, Гитченко, Грицук, Морозко, Огиря, Бабенко, Сахневич, Шастал, Нестеров, Козак.

ВПК-Агро: Махновский, Пашаев, Литвиненко, Льопа, де Паула, Жезус, Косовский, Палюх, Слива, Тарадуда, Яровенко.