Украина: Первая лига

Завершились два поединка Первой лиги.

В рамках 19 тура Первой лиги завершились два поединка.

Киевская оболонь в гостях переиграла Прикарпатье со счетом 0:2. Голами за столичную команду отметились Суханов и Батальский. Оба гола были забиты во втором тайме.

Прикарпатье — Оболонь 0:2

Голы: Суханов, 53, Батальский, 61

Кривбасс также в гостях не оставил шансов Кремню, переиграв их со счетом 0:5.

В первом тайме криворожане забили трижды. Голы на счету Щедрого, Дебелко и автогол от Головко. Во второй половине игры Хобленко сумел отметиться дублем.

Кремень — Кривбасс 0:5

Голы: Щедрый, 17, Дебелко, 31, Головко (АГ), 34, Хобленко, 74, 77