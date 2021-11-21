Завершились два поединка Первой лиги.
Фото ФК Кривбасс
21 ноября 2021, 19:55
В рамках 19 тура Первой лиги завершились два поединка.
Киевская оболонь в гостях переиграла Прикарпатье со счетом 0:2. Голами за столичную команду отметились Суханов и Батальский. Оба гола были забиты во втором тайме.
Прикарпатье — Оболонь 0:2
Голы: Суханов, 53, Батальский, 61
Кривбасс также в гостях не оставил шансов Кремню, переиграв их со счетом 0:5.
В первом тайме криворожане забили трижды. Голы на счету Щедрого, Дебелко и автогол от Головко. Во второй половине игры Хобленко сумел отметиться дублем.
Кремень — Кривбасс 0:5
Голы: Щедрый, 17, Дебелко, 31, Головко (АГ), 34, Хобленко, 74, 77