В рамках 20 тура Первой лиги завершились два противостояния.

Донецкий Олимпик в домашних стенах уступил Горняку-Спорт со счетом 0:1. Единственный гол в матче оформил на свой счет Юрий Кравчук.

Олимпик — Горняк-Спорт 0:1

Гол: Кравчук, 60

Волынь дома сумела обыграть Прикарпатье, перевернув ход игры на последних минутах (2:1).

На 53 Француз счет открыл, однако команда из Луцка смогла отличиться двумя забитыми мячами усилиями Кобзара и Ляшенко на 86 и 90+2 минутах.

Волынь - Прикарпатье 2:1

Голы: Кобзар, 86, Ляшенко, 90+2 — Француз, 53