Завершились два матча Первой лиги.
Фото ФК Волынь
26 ноября 2021, 20:29
В рамках 20 тура Первой лиги завершились два противостояния.
Донецкий Олимпик в домашних стенах уступил Горняку-Спорт со счетом 0:1. Единственный гол в матче оформил на свой счет Юрий Кравчук.
Олимпик — Горняк-Спорт 0:1
Гол: Кравчук, 60
Волынь дома сумела обыграть Прикарпатье, перевернув ход игры на последних минутах (2:1).
На 53 Француз счет открыл, однако команда из Луцка смогла отличиться двумя забитыми мячами усилиями Кобзара и Ляшенко на 86 и 90+2 минутах.
Волынь - Прикарпатье 2:1
Голы: Кобзар, 86, Ляшенко, 90+2 — Француз, 53