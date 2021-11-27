Украина: Первая лига

Голкипер Кривбасса рассказал о своем периоде в составе "горняков".

Вратарь криворожского Кривбасса Богдан Сарнавский поделился воспоминаниями о своем периоде в донецком Шахтере, цвета которого он защищал на протяжении трех лет.

Футболист признает, что не смог составить конкуренцию Андрею Пятову.

"В Шахтере у меня было действительно мало практики, но сейчас из года в год я стабильно играю — жаловаться не на что. В силу определенных причин я не смог закрепиться в Шахтере — там был Андрей Пятов, номер один сборной Украины.

В юношестве часто играл центрального защитника, думаю и сейчас бы в Кривбассе неплохо бы закрыл эту позицию, если бы пришлось. В этой команде у меня впереди большой путь", — приводит слова Сарнавского официальный сайт Кривбасса.

Напомним, Сарнавский выступает в Кривбассе на правах аренды из Днепра-1.

Контракт подписан до конца текущего сезона.