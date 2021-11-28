Украина: Первая лига

Донецкий клуб пытается выручить денежные средства.

Олимпик продает свой клубный автобус. Объявление о продаже Volvo B9R Sunsundegui 2012 выставил на своей странице в фейсбук ассистент тренера по аналитике Владимир Гор.



Олимпик вылетел из украинской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. На данный момент "олимпийцы" находятся на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка после 19 туров.

Ранее сообщалось, что бывший президент клуба Владимир Гельзин получил дисквалификацию на три года.