Украина

Апелляция функционера была частично удовлетворена.

Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляцию бывшего президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина.

Ранее комитет дисквалифицировал его на пять лет и запретил любую футбольную деятельность. Однако, пересмотрев это дело, комитет скостил срок дисквалификации до трех лет.

Также сообщается, что дополнительная дисквалификация условно и штраф в размере 250 тысяч гривен остались в силе.

Владислава Гельзина приняли решение дисквалифицировать за нецензурную лексику после матча Олимпика с Шахтером в прямом эфире.

Отметим, что Олимпик на данный момент выступает в Первой лиге, а Владислав Гельзин больше не является официально президентом клуба.

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