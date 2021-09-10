Апелляция функционера была частично удовлетворена.
ВЛАДИСЛАВ ГЕЛЬЗИН, ДИНАМО КИЕВ
10 сентября 2021, 17:56
Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляцию бывшего президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина.
Ранее комитет дисквалифицировал его на пять лет и запретил любую футбольную деятельность. Однако, пересмотрев это дело, комитет скостил срок дисквалификации до трех лет.
Также сообщается, что дополнительная дисквалификация условно и штраф в размере 250 тысяч гривен остались в силе.
Владислава Гельзина приняли решение дисквалифицировать за нецензурную лексику после матча Олимпика с Шахтером в прямом эфире.
Отметим, что Олимпик на данный момент выступает в Первой лиге, а Владислав Гельзин больше не является официально президентом клуба.
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