Завершились два матча Первой лиги.
Фото ФК Металлист
29 ноября 2021, 19:59
В рамках 20 тура Первой лиги завершились два противостояния.
Харьковский Металлист в гостевом поединке обыграл киевскую Оболонь со счетом 1:2.
За харьковчан голами в этом поединке отмечались Пейшоту и Банада. У хозяев под занавес поединка забил Безуглый.
Оболонь — Металлист 1:2
Голы: Безуглый, 90+3 — Пейшоту, 68, Банада, 87
В параллельном поединке Краматорск в домашнем матче уступил Альянсу со счетом 0:2.
За гостей в первом тайме отличился Шарай, а на 81 минуте счет 0:2 стал благодаря голу Агапова.
Краматорск — Альянс 0:2
Голы: Шарай, 45, Агапов, 81