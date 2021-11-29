Украина: Первая лига

Завершились два матча Первой лиги.

В рамках 20 тура Первой лиги завершились два противостояния.

Харьковский Металлист в гостевом поединке обыграл киевскую Оболонь со счетом 1:2.

За харьковчан голами в этом поединке отмечались Пейшоту и Банада. У хозяев под занавес поединка забил Безуглый.

Оболонь — Металлист 1:2

Голы: Безуглый, 90+3 — Пейшоту, 68, Банада, 87

В параллельном поединке Краматорск в домашнем матче уступил Альянсу со счетом 0:2.

За гостей в первом тайме отличился Шарай, а на 81 минуте счет 0:2 стал благодаря голу Агапова.

Краматорск — Альянс 0:2

Голы: Шарай, 45, Агапов, 81