Опытные футболисты расстались с клубом по обоюдному желанию.
игорь чайковский, полесье
24 декабря 2021, 19:23
Житомирское Полесье объявило об уходе из команды голкипера Заури Махарадзе и полузащитника Игоря Чайковского.
Контракты с футболистом были досрочно расторгнуты по обоюдному согласию.
За пол года в житомирском клубе Чайковский принял участие в 15-ти поединка (931 минута), а Махарадзе сыграл 17 матчей, проведя в общей сложности на поле 1530 минут.
Клуб поблагодарил футболистов за время, проведенное в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.