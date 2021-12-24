Украина: Первая лига

Опытные футболисты расстались с клубом по обоюдному желанию.

Житомирское Полесье объявило об уходе из команды голкипера Заури Махарадзе и полузащитника Игоря Чайковского.

Контракты с футболистом были досрочно расторгнуты по обоюдному согласию.

За пол года в житомирском клубе Чайковский принял участие в 15-ти поединка (931 минута), а Махарадзе сыграл 17 матчей, проведя в общей сложности на поле 1530 минут.

Клуб поблагодарил футболистов за время, проведенное в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.