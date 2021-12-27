Украина: Первая лига

Ныне футболист выступает за Кривбасс.

Полузащитник Кривбасса Клим Приходько, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, рассказал, почему покинул Мариуполь.

"Был в Мариуполе может, полтора месяца. Не сошелся характером с тренером и уехал назад в Шахтер.

В Кривбассе чувствую себя отлично. Команда хорошая, хороший коллектив. Много смеемся, общаемся, шутим. Все прекрасно на тренировках, процесс налажен".

Также Приходько рассказал, как выступал за юношеские команды киевского Динамо.

"Я начинал играть в Кривом Роге, потом переехал в академию Днепра. После смены тренера мне предложили перейти в Динамо, и я, недолго раздумывая, решился перебраться в Киев.

Дошел в Динамо до U-19, но мне как-то не понравилось, не видел продолжения", — рассказал Приходько пресс-службе «Кривбасса» в YouTube.

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