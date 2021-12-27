Украина: Первая лига

Наставник ровненского получил признание коллег по цеху за свою работу.

Всеукраинское объединение тренеров объявило имя лучшего главного тренера Первой Лиги в 2021 году.

Им стал наставник ровненского Вереса Юрий Вирт. Специалист набрал 4.44 балла из пяти возможных.

Кроме того, в пятерку лучших вошли такие коучи как Юрий Ярошенко (Альянс), Александр Кучер (Металлист), Игорь Жабченко (Горняк-Спорт) и Валерий Кривенцов (Металлист 1925).

Ранее организация выбрала лучшего наставника года во Второй Лиге.