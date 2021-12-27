Украина: Вторая лига

Специалист получил награду, несмотря на то, что работает дивизионом выше.

По итогам 2021 года главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер стал лучшим во Второй лиге. по версии всеукраинского объединения тренеров.

В своем первом сезоне Кучер сумел вывести Металлист с первого места в Первую лигу и сейчас борется с клубом за попадание в УПЛ.

1. Александр Кучер (Металлист) – 4,44 баллов из 5

2. Владимир Микитин (Металлург Запорожье) – 4,38

3. Виталий Костышин (Подолье) – 4,26

4. Андрей Тлумак (Карпаты) – 4,18

5. Владимир Бондаренко (Диназ) – 4,16

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.