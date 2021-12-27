Специалист получил награду, несмотря на то, что работает дивизионом выше.
Александр Кучер, Металлист
27 декабря 2021, 15:29
По итогам 2021 года главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер стал лучшим во Второй лиге. по версии всеукраинского объединения тренеров.
В своем первом сезоне Кучер сумел вывести Металлист с первого места в Первую лигу и сейчас борется с клубом за попадание в УПЛ.
1. Александр Кучер (Металлист) – 4,44 баллов из 5
2. Владимир Микитин (Металлург Запорожье) – 4,38
3. Виталий Костышин (Подолье) – 4,26
4. Андрей Тлумак (Карпаты) – 4,18
5. Владимир Бондаренко (Диназ) – 4,16
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