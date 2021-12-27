По итогам 2021 года главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер стал лучшим во Второй лиге. по версии всеукраинского объединения тренеров.

В своем первом сезоне Кучер сумел вывести Металлист с первого места в Первую лигу и сейчас борется с клубом за попадание в УПЛ.

1. Александр Кучер (Металлист) – 4,44 баллов из 5

2. Владимир Микитин (Металлург Запорожье) – 4,38

3. Виталий Костышин (Подолье) – 4,26

4. Андрей Тлумак (Карпаты) – 4,18

5. Владимир Бондаренко (Диназ) – 4,16

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