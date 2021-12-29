Футболист недолго выступал за столичный клуб.
Руслан Скидан, ФК Оболонь
29 декабря 2021, 14:26
Киевская Оболонь на своем официальном сайте объявила об уходе нападающего Руслана Скидана.
Контракт с молодым форвардом, который вначале 2021 года присоединился к столичному клубу, расторгнут по обоюдному согласию.
С января 2021 года Скидан провел за киевский клуб всего восемь игр, а в текущем сезоне провел на поле лишь 20 минут (2 матча).
Ранее Скидан выступал за молодежные команды киевского Динамо и луганской Зари.
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