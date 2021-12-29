Украина: Первая лига

Футболист недолго выступал за столичный клуб.

Киевская Оболонь на своем официальном сайте объявила об уходе нападающего Руслана Скидана.

Контракт с молодым форвардом, который вначале 2021 года присоединился к столичному клубу, расторгнут по обоюдному согласию.

С января 2021 года Скидан провел за киевский клуб всего восемь игр, а в текущем сезоне провел на поле лишь 20 минут (2 матча).

Ранее Скидан выступал за молодежные команды киевского Динамо и луганской Зари.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.