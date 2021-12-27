Украина: Первая лига

Харьковский клуб усилился атакующим игроком.

Полузащитник Оболони Артур Мурза стал игроком Металлиста, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Детали контракта хавбека с "желто-синими" остаются неизвестными.

Мурза выступал в составе Оболони с января этого года, перейдя из Горняка-Спорта. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 18 поединков в футболке "пивоваров", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Металлист не сможет вернуть Жажу Коэльо из-за дисквалификации.