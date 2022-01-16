Херонимо Поблете продолжит карьеру в Украине.
херонимо побелете и александр ярославский, металлист
16 января 2022, 09:33
Харьковский Металлист представил еще одного зимнего новичка команды.
Им стал аргентинский полузащитник Херонимо Поблете. 28-летний футболист перешел в Металлист на правах свободного агента, так как его контракт с Велес Сарсфилд подошел к концу 31 декабря 2021 года.
Помимо Велеса Поблете выступал за такие клубы как Мец, Колон, Ла-Серена и Сан-Лоренцо.
Сроки действия подписанного соглашения неизвестны, однако по информации аргентинских СМИ, контракт рассчитан на три с половиной года.
За Велес хавбек в этом сезоне сыграл 30 поединков, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось об интересе Металлиста к хавбеку сборной Эквадора.