Украина: Первая лига

Херонимо Поблете продолжит карьеру в Украине.

Харьковский Металлист представил еще одного зимнего новичка команды.

Им стал аргентинский полузащитник Херонимо Поблете. 28-летний футболист перешел в Металлист на правах свободного агента, так как его контракт с Велес Сарсфилд подошел к концу 31 декабря 2021 года.

Помимо Велеса Поблете выступал за такие клубы как Мец, Колон, Ла-Серена и Сан-Лоренцо.

Сроки действия подписанного соглашения неизвестны, однако по информации аргентинских СМИ, контракт рассчитан на три с половиной года.

За Велес хавбек в этом сезоне сыграл 30 поединков, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось об интересе Металлиста к хавбеку сборной Эквадора.