Украина: Первая лига

В настоящий момент Хуан Касарес договаривается с Флуминенсе о расторжении действующего соглашения.

В ближайшее время состав Металлиста пополнит центральный полузащитник Хуан Касарес — утверждает El Telegrafo Ecuador.

29-летний эквадорец уже согласовал условия контракта с Металлистом и сейчас ведет переговоры с Флуминенсе, игроком которого является, о том, чтобы досрочно прекратить сотрудничество.

Касарес провел 21 матч в составе национальной сборной Эквадора (1 гол) и выступал за Индепендьенте (9 матчей во всех турнирах, 1 гол), Ривер Плейт (6, 0), Барселону Эквадор (2, 0), Банфилд (80, 11) Атлетико Минейро (203, 41), Коринтианс (27, 2) и Флуминенсе (29, 1).

Трансферная стоимость Касареса оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.