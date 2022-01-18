Новичок житомирского клуба поделился эмоциями после перехода.
филипп будковский, фото полесье
18 января 2022, 18:33
Очередной зимний новичок Полесья Филипп Будковский поделился эмоциями после подписания контракта.
Форвард надеется, что сможет помочь коллективу выполнить задачу максимум на ближайшие сезоны.
"Я очень соскучился по футболу и попал в команду, где многих знаю. С Огирей и Гитченко мы общались, созванивались. Здесь президент, у которого большие амбиции, строится серьезный проект. Есть амбиции выйти в Премьер-Лигу, а я хочу в этом клубу помочь.
Турнирная таблица тяжелая, но не очень. У нас две игры в запасе. Если прилагать усилия, то ситуацию можно исправить.
Перед собой буду ставить максимальную задачу — забивать в каждом матче. Если буду забивать, то и результат у команды будет", — приводит слова Будковского официальный сайт Полесья.
Отметим, что контракт подписан на полтора года.
Ранее Полесье подписало контракт с экс-вратарем харьковского Металлиста.