Украина: Первая лига

Новичок житомирского клуба поделился эмоциями после перехода.

Очередной зимний новичок Полесья Филипп Будковский поделился эмоциями после подписания контракта.

Форвард надеется, что сможет помочь коллективу выполнить задачу максимум на ближайшие сезоны.

"Я очень соскучился по футболу и попал в команду, где многих знаю. С Огирей и Гитченко мы общались, созванивались. Здесь президент, у которого большие амбиции, строится серьезный проект. Есть амбиции выйти в Премьер-Лигу, а я хочу в этом клубу помочь.

Турнирная таблица тяжелая, но не очень. У нас две игры в запасе. Если прилагать усилия, то ситуацию можно исправить.

Перед собой буду ставить максимальную задачу — забивать в каждом матче. Если буду забивать, то и результат у команды будет", — приводит слова Будковского официальный сайт Полесья.

Отметим, что контракт подписан на полтора года.

Ранее Полесье подписало контракт с экс-вратарем харьковского Металлиста.