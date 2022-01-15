Украина: Первая лига

Клуб из Первой лиги усилился еще одним новичком.

Голкипер Металлиста Андрей Бубенцов перешел в Полесье, сообщает официальный сайт житомирского клуба.

Детали сделки между клубами и условия соглашения футболиста с "желто-зелеными" остаются неизвестными.

Бубенцов присоединился к Металлисту в июле 2021 года из Николаева. В составе харьковского клуба 23-летний страж ворот не провел ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что Полесье подписало нападающего тернопольской Нивы Сергея Кисленко.