Клуб из Первой лиги усилился еще одним новичком.
Андрей Бубенцов, ФК Полесье
15 января 2022, 13:42
Голкипер Металлиста Андрей Бубенцов перешел в Полесье, сообщает официальный сайт житомирского клуба.
Детали сделки между клубами и условия соглашения футболиста с "желто-зелеными" остаются неизвестными.
Бубенцов присоединился к Металлисту в июле 2021 года из Николаева. В составе харьковского клуба 23-летний страж ворот не провел ни одного поединка.
Ранее сообщалось, что Полесье подписало нападающего тернопольской Нивы Сергея Кисленко.